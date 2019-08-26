Петербургский СКА сыграет заключительный матч на предсезонном Мемориале Пучкова против омского «Авангарда». Матч прошел в Ледовом дворце в Петербурге, счет в матче 2:1 в пользу хозяев.

Сейчас команды исполняют традиционные послематчевые буллиты, которые на этом турнире пробивают после каждой игры.

От результата этой игры исход турнира не зависел — накануне армейцы с Невы обыграли финский «Йокерит» и досрочно стали победителями турнира. Подопечные Алексея Кудашова одержали три победы в трех стартовых матчах турнира, помимо «Йокерита» петербуржцы обыграли также нижегородское «Торпедо» и «Сочи»

Nevasport представляет фоторепортаж с финального матча турнира имени Николая Пучкова между СКА и омским «Авангардом».