Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила в первом круге Открытого чемпионата США по теннису, проиграв представительнице Великобритании Йоханне Конте.

Встреча продлилась три сета и завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:2 в пользу Конты. Дарья Касаткина не смогла сделать ни одной подачи навылет. На счету россиянки одиннадцать двойных ошибок, в то время как ее соперница из Великобритании допустила всего одну оплошность при подаче. Также Йоханна Конта была удачливее в эйсах: она дважды успешно подала навылет. Касаткина реализовала два из имевшихся пяти брейк-пойнтов, Конта успешно реализовала шесть из тринадцати брейков.

В следующем раунде Йоханна Конта сыграет против другой российской теннисистки Маргариты Гаспарян, которая в первом круге оказалась сильнее австралийки Присциллы Хон.