Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова смогли пройти во второй круг Открытого чемпионата США.

Маргарита Гаспарян оказалась сильнее австралийки Присциллы Хон. Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу россиянки. Первый сет Гаспарян выиграла на тай-брейке со счетом 7:4.

В следующем раунде Маргарита Гаспарян выступит против британки Йоханны Конты, которая в первом раунде выбила с турнира Дарью Касаткину.

Екатерина Александрова также играла против теннисистки из Австралии, россиянке удалось сломить сопротивление Саманты Стосур. Встреча заняла два сета и завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Александровой. На счету россиянки четыре эйса, а также пять из семи удачных брейк-пойнтов. Её соперница всего лишь один раз подала навылет и реализовала один брейк из четырех.

В следующем раунде Екатерина Александрова сыграет против победительницы пары Виктория Голубич — Чжан Шуай.