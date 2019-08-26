Медведев обыграл Гуннесварана и прошел в следующий круг US Open

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев стартовал на Открытом чемпионате США с победы над представителем Индии Праджнешом Гуннесвараном.

Встреча продлилась чуть менее полутора часов и заняла три партии. Счет по сетам 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Даниила Медведева. На счету россиянина девять подач навылет, а также семь успешно реализованных брейк-пойнтов из девяти имевшихся. Отметим, что Медведев не был досконально точен и совершил шесть ошибок при подаче.

На счету Гуннесварана четыре эйса, восемь двойных ошибок, а также всего один успешный брейк из трех.

В следующем раунде Даниил Медведев сыграет с победителем пары Квон Сон У — Уго Дельен. Ориентировочно матч состоится 28 августа, в среду.