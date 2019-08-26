Российская фигуристка Дарья Павлюченко, которая выступает в паре с Денисом Ходыкиным, рассказала о том, в каком качестве с ними работает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В интервью в программе «Фигурка» портала Sport24 Павлюченко рассказала, что Тарасова работает с их спортивной парой в качестве хореографа-постановщика. «Ранее мы тоже сотрудничали с ней, но не в таком большом объёме. В прошлом сезоне мы работали над дорожкой, и она нам в этом помогала», — рассказала Павлюченко.

Фигуристка отметила, что ей всегда интересно слушать Тарасову. «Хочу сказать ей огромное спасибо, что она с нами работает. Когда я была маленькой, то могла лишь мечтать, что со многими тренерами познакомлюсь в реальной жизни», — заявила Павлюченко.

Напомним, ранее Татьяна Тарасова выкладывала фотографии с посещения тренировки в ЦСКА, а также приезжала к Петру Гуменнику.