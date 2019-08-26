Петербургский СКА одержал победу над омским «Авангардом» в заключительном матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова. Встреча прошла в Ледовом дворце в Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки.

Хоккеисты СКА сделали результат матча во втором периоде. На 32-й минуте отличился Владимир Ткачев, в голевой атаке поучаствовали Сергей Плотников и Йори Лехтеря. На 39-й минуте шайбу забросил Александр Дергачев, передачей отметился Ярно Коскиранта. Игрок «Авангарда» Андрей Стась на 52-й минуте отправил шайбу в ворота Петра Кочеткова, однако это не помогло команде Боба Хартли повлиять на исход игры.

Фоторепортаж Nevasport с матча СКА — «Авангард» на турнире имени Пучкова можно посмотреть здесь.

Со счетом 3:2 СКА победил и в послематчевой серии буллитов. Точными ударами отметились Наиль Якупов, Владимир Ткачев и Максим Карпов.