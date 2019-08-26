Подборка главных новостей за понедельник, 26 августа, на Nevasport — для тех, кто пропустил спортивные события дня.

СКА обыграл «Авангард» в финальном матче турнира Пучкова

Петербургский СКА держал победу над омским «Авангардом» в заключительном матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова. Встреча прошла в Ледовом дворце в Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки. В составе СКА отличились Владимир Ткачев и Александр Дергачев, за «Авангард» шайбу забросил Андрей Стась. Со счетом 3:2 СКА победил и в послематчевой серии буллитов. Точными ударами отметились Наиль Якупов, Владимир Ткачев и Максим Карпов.

Россия уступила Германии на ЧЕ по волейболу

Женская сборная России по волейболу проиграла команде Германии в третьем туре группового этапа на чемпионате Европы. Встреча прошла на стадионе «Словнефт-Арена» в Братиславе и завершилась со счетом 3:2 в пользу Германии. Первая партия осталась за сборной России, волейболистки выиграли ее со счетом 25:18. Следующие две партии остались за немками — 25:21, 25:23. В четвертой партии россиянки разгромили немок со счетом 25:14, а затем уступили со счетом 15:11 в решающей пятой партии.

Медведев обыграл Гуннесварана и прошел в следующий круг US Open

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев стартовал на Открытом чемпионате США с победы над представителем Индии Праджнешом Гуннесвараном. Встреча продлилась чуть менее полутора часов и заняла три партии. Счет по сетам 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Даниила Медведева. В следующем раунде Даниил Медведев сыграет с победителем пары Квон Сон У — Уго Дельен. Ориентировочно матч состоится 28 августа, в среду.

Касаткина вылетела с US Open, уступив Конте в трех сетах

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила в первом круге Открытого чемпионата США по теннису, проиграв представительнице Великобритании Йоханне Конте. Встреча продлилась три сета и завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:2 в пользу Конты. Дарья Касаткина не смогла сделать ни одной подачи навылет. На счету россиянки одиннадцать двойных ошибок, в то время как ее соперница из Великобритании допустила всего одну оплошность при подаче.

Гаспарян и Александрова вышли в следующий круг US Open

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова смогли пройти во второй круг Открытого чемпионата США. Гаспарян оказалась сильнее австралийки Присциллы Хон. Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу россиянки. В следующем раунде Маргарита Гаспарян выступит против британки Йоханны Конты,которая в первом раунде выбила с турнира Дарью Касаткину. Екатерина Александрова обыграла австралийку Саманту Стосур. Встреча заняла два сета и завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Александровой.

Сборная России разгромно проиграла аргентинцам накануне ЧМ в Китае

Сборная России по баскетболу в товарищеском матче перед чемпионатом мира-2019 потерпела разгромное поражение от национальной команды Аргентины со счетом 64:85 (8:18, 20:21, 20:20, 16:26). Три из четырех четвертей в матче были проиграны, решающий рывок соперники россиян совершили на заключительном отрезке матча. 28 августа, в преддверие ЧМ, сборная России сыграет в товарищеском турнире с командами Аргентины и Испании.

Туктамышева поменяла музыку в короткой программе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выбрала новое музыкальное сопровождение для короткой программы на сезон-2019/20. Изначально спортсменка планировала выступать под песню «Drumming Song» британской группы Florence and the Machine, однако приняла решение взять другую композицию — Oblivion Астора Пьяццоллы. Постановщиком короткой программы является канадский хореограф Ше-Линн Бурн.