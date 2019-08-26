Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказался о действиях президента СБР Владимира Драчева в конфликте с биатлонистами сборной России.

В интервью порталу «Спорт День за Днем» Васильев заявил, что надеется на позитивное разрешение ситуации. «Любой конфликт не может длиться очень долго. Здравый смысл восторжествует. Стороны сядут и придут к общему решению. Это надо было сразу сделать», — отметил Васильев.

Васильев отметил, что не хотел бы доведения конфликта до смещения Драчева с должности. «Драчев сам в прошлом спортсмен и не раз высказывал недовольство руководству и тренерам. Сейчас он видит ситуацию с другой стороны», — заявил экс-биатлонист, отметив, что как руководитель понимает президента СБР. «Надо находить компромисс. Он не стремится к компромиссу и допускает огромную ошибку», — заключил Васильев.

Напомним, завтра, 27 августа, должно состояться совещание СБР с членами сборной.