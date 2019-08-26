Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев высказался о том, на что стоит обратить внимание Елизавете Туктамышевой в новом сезоне.

В интервью порталу Р-Спорт Дмитриев заявил, что Туктамышевой в первую очередь стоит делать ставку на техническую сложность. «Без нее ей будет тяжело конкурировать с новыми девочками», — отметил опытный фигурист и тренер.

По мнению Дмитриева, у Туктамышевой в арсенале есть опыт катания, определенное актерское мастерство, чего не хватает молодым, однако этого может оказаться недостаточно. «Если она не удержит сложность, программа ей, к сожалению, не поможет», — заявил Дмитриев.

Напомним, ранее Nevasport писал о том, что Туктамышева поменяла музыку для новой короткой программы. Теперь фигуристка будет выступать под Tango Oblivion Астора Пьяцоллы.