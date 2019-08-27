Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США. На старте соревнований она встречалась с американкой Сереной Уильямс, получившей восьмой номер посева, и уступила в двух сетах со счётом 1:6, 1:6.

Встреча не продлилась и часа и завершилась за 59 минут. За это время Шарапова лишь один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного из пяти брейк-пойнтов. Уильямс записала на свой счет пять эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Это поражение стало для Шараповой 20-м в личных встречах с Уильямс. Россиянка не обыгрывала свою соперницу с 2004 года.

Во втором круге Уильямс предстоит встретиться со своей соотечественницей Кэти Макнелли, которая выбила из борьбы швейцарку Тимею Бачински со счётом 6:4, 6:1.

US Open продлится до 7 сентября, действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака.