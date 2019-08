Подписчики англоязычного «Твиттера» «Зенита» получили возможность отправлять личные сообщения аккаунту клуба, после чего директ петербуржцев оказался завален просьбами купить защитников Шкодрана Мустафи из «Арсенала» и Фила Джонса из «Манчестер Юнайтед».

Пресс-служба «Зенита» опубликовала пост, в котором показала, что фанаты отправили множество похожих сообщений. «Всё, что мы получили, – это сообщения с вопросами о том, как много ретвитов нужно сделать, чтобы мы купили Фила Джонса и Мустафи», — гласит сообщение в «Твиттере».

We leave our DMs open to be nice and all we get is messages asking how many retweets for Phil Jones or Mustafi…🤦‍♂️ pic.twitter.com/31VfZsJqA4

