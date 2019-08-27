Российская теннисистка Мария Шарапова высказалась по поводу своего поражения от Серены Уильямс на US Open. Спортсменка проиграла в первом круг и вылетела с турнира, матч закончился со счётом 6:1, 6:1.

Шарапова напомнила, что четыре месяца назад перенесла операцию на плече. По её мнению, играть вечерний матч, вызывающий большой интерес на US Open — это серьезно. Спортсменка подчеркнула, что можно работать очень упорно, но если ты можешь подавать, то играть становится очень сложно.

Россиянка отметила, что хочет как можно больше играть до окончания сезона, но понимает, что нужно с умом подходить к составлению своего расписания.

Шарапова подчеркнула, что не перестала верить в свои возможности. «Можете списать меня со счетов. Многие могут меня списать со счетов – особенно после 1:6, 1:6 в первом круге US Open. Но если ты сама себя не списываешь, всё будет хорошо», — приводит слова россиянки пресс-служба WTA.