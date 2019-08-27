Форвард «Зенита» Уилл Томас выразил своё мнение по поводу расширения Евролиги с 16 до 18 команд, а также оценил шансы петербуржцев на турнире.

Томас одобрил идею расширения лиги, так как выйти в плей-офф теперь станет сложнее. По его мнению, турнир движется к тому формату, в котором играется НБА.

Форвард подчеркнул, что цель «Зенита» — выйти в плей-офф Евролиги. По его мнению, спортсменам необходимо избегать травм, усердно работать и проявить себя единой командой. Также он уверен, что нельзя допускать поражения в домашних матчей. «Наш зал должен стать местом, куда боятся приехать наши соперники», — заявил Томас, слова которого приводят известия.

Напомним, «Зенит» впервые будет играть в Евролиге, петербуржцы получили «уайлд-кард» от организаторов турнира.