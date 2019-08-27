Российская теннисистка Мария Шарапова опустится за пределы первой сотни в мировом рейтинге WTA. До поражения от Серены Уильямс в первом круге US Open россиянка располагалась на 87-й строчке таблицы.

Шарапова потеряет как минимум 45 позиций и точно будет располагаться не выше 132-й строчки в списке лучших теннисисток планеты. Спортсменка не выпадала из топ-100 с октября 2017 года. Тогда она вернулась в сотню лучших после того, как отбыла дисквалификацию за мельдоний.

Напомним, на старте Открытого чемпионата США Шарапова разгромного проиграла Уильямс в двух партиях. Россиянке удалось взять лишь два гейма — 6:1, 6:1. После матча россиянка призналась, что пока не списывает себя со счетов. Сейчас он не может играть полноценно, так как прооперированное четыре месяца назад плечо не позволяет качественно подавать.