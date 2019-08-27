Анастасия Овечкина, супруга российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, представила, какой будет их жизнь через пять лет.

«Мы, счастливые, с Сашей, Сережей и вторым нашим ребенком позируем в нашем доме, а на заднем плане стоят уже два Кубка Стэнли», — поделилась своими желаниями Овечкина в интервью HELLO!

Сейчас Овечкины воспитывают сына Сергея, которому в августе исполнился год. Супруга хоккеиста сообщила, что не планирует долго сидеть в декрете и хочет в скором времени приступить к работе. По мнению Анастасии, она унаследовала характер матери и не хочет становиться домохозяйкой — для неё важна самореализация.

Девушка не захотела раньше времени раскрывать все свои планы, но отметила, что одна из идей связана со сферой дизайна, остальные будут воплощаться совместно с супругом.