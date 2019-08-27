Первая ракетка России Даниил Медведев оценил свою игру за последние три недели. Накануне спортсмен вышел во второй круг Открытого чемпионата США, обыграв индийца Праджнеша Гуннесварана на старте турнира.

«Прошедшие три недели были лучшими в моей карьере», — сказал россиянин после матча. Он подчеркнул, что в этом году случались не только взлеты, но и падения. Однако в последние три недели их не было — Медведев проводил только отличные матчи.

«Мне придаёт уверенности то, что я могу менять игру и доставлять Джоковичу проблемы», — заявил Медведев и выразил надежду, что эта уверенность не оставит его в ближайшее время.

Во втором круге US Open россиянину предстоит сыграть с представителем Боливии Уго Дельеном.