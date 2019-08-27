Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне попал в сферу интересов московского «Спартака». Ранее предложение по игроку уже сделало столичное «Динамо».

Как сообщает primocanale.it, оформить трансфер сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне хотят еще несколько европейских клубов. В их число входят итальянские «Сампдория», «Верона» и «Кальяри». Сам Симеоне-младший не очень хочет переезжать в Россию, но «Спартак» намерен заманить игрока выгодным предложением.

Напомним, Джованни Симеоне перешел в «Фиорентину» из «Дженоа» летом 2017 года. Трансфер обошелся «фиалкам» в 17 миллионов евро. Соглашение аргентинца с его нынешней командой рассчитано до лета 2023 года, его стоимость оценивается сайтом Transfermarkt в 20 миллионов евро.