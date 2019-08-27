Нападающий «Кладно» Яромир Ягр рассказал, как приходит в оптимальную физическую форму перед началом сезона.

Месяц назад спортсмен рассказывал, что весит 121 кг, и на каждой тренировке чувствует себя так, будто надел жилет-утяжелитель. Сегодня Ягр опубликовал в своем «Инстаграме» историю, в которой сообщил, что сейчас его вес составляет 114 кг.

При этом спортсмен пока еще не пришел в нужную форму: по его словам, он должен весить 105-107 кг, чтобы чувствовать себя комфортно.

Ранее Ягр выразил уверенность в том, что ему удастся сбросить лишние килограммы. Тренер Давид Чермак также заявлял, что хоккеисту необходимо похудеть.