«Олимпиакос» показал, как готовится к ответному матчу против «Краснодара» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В первом матче греческий клуб одержал разгромную победу со счётом 4:0.
Пресс-служба «Олимпиакоса» на странице клуба в «Твиттере» показала фото и видео, на которых игроки готовятся ко встрече и отправляются в Россию.
Δείτε την πτήση της ομάδας μας για την Ρωσία, έτσι όπως την κατέγραψε η κάμερα του Olympiacos TV!
Olympiacos' flight to Krasnodar!https://t.co/HjjpFbDziM#Olympiacos #UCL #KRAOLY #Russia #Krasnodar
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 26, 2019
Τελευταία προπόνηση της ομάδας μας πριν το ματς με την Κράσνονταρ! / Last training session ahead of @FCKrasnodar! #Olympiacos #KRAOLY #UCL #Training pic.twitter.com/IeR626yKIT
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 26, 2019
Напомним, игра в Краснодаре будет проходить сегодня, 27 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Встречу рассудит словенский судья Дамир Скомина. Ему будут помогать Юре Прапротник и Роберт Вукан — ассистенты на линии. Четвертым рефери выступит Раде Обренович, а судьей на VAR — Массимилиано Иррати.