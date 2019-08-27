«Олимпиакос» показал, как готовится к ответному матчу против «Краснодара» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В первом матче греческий клуб одержал разгромную победу со счётом 4:0.

Пресс-служба «Олимпиакоса» на странице клуба в «Твиттере» показала фото и видео, на которых игроки готовятся ко встрече и отправляются в Россию.

Δείτε την πτήση της ομάδας μας για την Ρωσία, έτσι όπως την κατέγραψε η κάμερα του Olympiacos TV! Olympiacos' flight to Krasnodar!https://t.co/HjjpFbDziM#Olympiacos #UCL #KRAOLY #Russia #Krasnodar — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 26, 2019

Напомним, игра в Краснодаре будет проходить сегодня, 27 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Встречу рассудит словенский судья Дамир Скомина. Ему будут помогать Юре Прапротник и Роберт Вукан — ассистенты на линии. Четвертым рефери выступит Раде Обренович, а судьей на VAR — Массимилиано Иррати.