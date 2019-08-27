«Краснодар» на своём поле примет греческий «Олимпиакос» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Игра будет проходить сегодня, 27 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь.

Ранее «Олимпиакос» показал, как игроки готовятся к сегодняшнему поединку и вылету в Россию.

УЕФА огласил судейские назначения на матч. Встречу рассудит словенский судья Дамир Скомина. Ему будут помогать Юре Прапротник и Роберт Вукан — ассистенты на линии. Четвертым рефери выступит Раде Обренович, а судьей на VAR — Массимилиано Иррати.