Главный тренер «Спартака» Олег Кононов обратился к игрокам после победы над самарскими «Крыльями Советов» в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги.

На официальном канале «Спартака» в YouTube было опубликовано видео, на котором показано, что осталось за кадром матча в Самаре. Тренер похвалил игроков за то, что те проявили характер. «Это не первая игра, это закономерность, поэтому эту закономерность надо делать еще крепче», — заявил Кононов и призвал не давать шансов сопернику.

Напомним, победа позволила «Спартаку» набрать 14 очков и подняться на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата России. Аналогичное количество очков еще у четырех клубов — «Локомотива», «Краснодара», «Зенита» и «Ростова».

В следующем туре «Спартаку» предстоит на своём поле принять петербургский «Зенит». Игра пройдет 1 сентября.