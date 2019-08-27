Руководитель сборной России по биатлону на летнем чемпионате мира Александр Селифонов рассказал, почему троих российский спортсменов не допускали к участию в турнире. Проблемы возникли у Арины Пантовой, Юлии Лапиной и Ильи Бурлакова.

Для спортсменов это был первый международный старт в карьере. Для того, чтобы они могли выступить, их нужно было внести в базу данных IBU. Для этого, как пояснил Селифонов, необходимо заполнить декларацию, пройти онлайн антидопинговый курс и сдать экзамен.

Селифонов утверждает, что все необходимые процедуры были выполнены вовремя, документы на спортсменов подали 6-7 августа. Уже в Раубичах стало известно, что биатлонистов нет в базе данных. «Аккредитацию им не выдают, в гонках участвовать нельзя. Мы подняли на ноги всех: техделегата, Владимира Петровича, Майгурова…», — приводит слова Селифонова «Спорт-Экспресс».

В итоге спортсменов всё же удалось внести в заявку на связку спринт-пасьют, но они выступили неудачно. Селифонов подчеркнул, что вины СБР в сложившейся ситуации нет.