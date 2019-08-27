В Петербурге завершился турнир имени Николая Пучкова, где в очередной раз победу одержали хозяева. СКА выиграл все матчи и был совсем не похож на себя три недели назад в Сочи.

Перед стартом регулярного чемпионата КХЛ Алексей Кудашов дал поиграть всем, чтобы проверить, насколько готов каждый хоккеист к началу сезона. В плане результативности со старичками все оказалось в полном порядке, даже Олег Ли отличился заброшенной шайбой, а Роман Рукавишников и вовсе оформил дубль в ворота «Йокерита». Интересно, что из новичков забивал голы только Владимир Ткачев. Зато именно он стал лучшим снайпером турнира в составе СКА, забросив три шайбы. Конечно, другие новоприбывшие хоккеисты армейцев участвовали в атаках, но лишь в качестве ассистентов — с завершением пока проблемы.

Время в воротах тренерский штаб СКА поделил не совсем поровну, отведя лучшему вратарю молодежного чемпионата мира-2019 Петру Кочеткову два матча, а Алексею Мельничуку и Магнусу Хелльбергу — по одному. Иван Налимов и вовсе за весь турнир не провел ни одной игры. Ни одному голкиперу не удалось остаться сухим — даже в совсем убийственном матче армейцев с «Торпедо» нижегородцы ответили одной шайбой.

До первого матча регулярного чемпионата меньше недели, но непонятно, кто будет основным вратарем армейцев, и будет ли такой, или тренеры будут менять вратарей от матча к матчу, как это было с парой Шестеркин — Хелльберг. Вряд ли Кочеткова будут держать на скамейке весь сезон, но станет ли ему доверять Кудашов в ключевых встречах? Пока сложно сказать, как помогут петербуржцам новички, которые еще явно не до конца влились в команду. Единственный, кто полностью в своей тарелке, — Ткачев. Неплохо вписался Кагарлицкий. Но новички-скандинавы не выглядят страшной силой в нападении и достойной заменой Херсли в защите. То же самое можно сказать и о Дыбленко, на фоне которого выигрышно смотрится Артем Зуб.

И главное для нас как поклонников сборной, которая только что лишилась одного из лучших форвардов, что СКА будет делать со всеми своими талантливыми выпускниками из СКА-1946? Накупив финнов в нападение, даст ли Кудашов игровое время Подколзину, или его, как Алтыбармакяна, через какое-то время сошлют в «Сочи»? А помимо Василия у армейцев есть и другие молодые игроки, которым вряд ли суждено проявить себя именно в Петербурге.

Другой топ-клуб, выступивший на мемориале Пучкова, «Авангард», провел очередной турнир провально, завершив его на предпоследнем месте. Провально с точки зрения результата, однако кажется, что Боб Хартли начинает понимать, чего хочет от команды. Омичи обыграли только «Торпедо», но с «Йокеритом» и «Северсталью» очки они вполне могли набирать. Что касается матча против СКА, то здесь и без того не слишком мотивированные армейцы уже выиграли турнир, потому и переиграли команду Хартли, хоть и не вчистую. Канадец лишился важного актива — своих соотечественников, и пока до конца неясно, как омичи будут играть без них, хотя Свен Андригетто уже внушает ужас защитникам соперников.

Турнир Пучкова — отличный способ подготовиться к сезону, но совсем не факт, что команды так же будут играть первые матчи регулярного чемпионата. Поэтому локальные успехи «Северстали» и «Сочи» радуют, возможно, только болельщиков этих команд. Точно так же можно сказать о «Торпедо»: совсем не обязательно, что нижегородцы провалят старт, как это в прошлом году сделала «Сибирь».