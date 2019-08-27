Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал конфликт спортсменов с Союзом биатлонистов России (СБР). Члены сборной России не согласны с условиями контрактов, которые предлагает организация.

«Есть нюансы, о которых никто не знает», — сказал Малышко, слова которого приводит РИА «Новости». Как утверждает спортсмен, без подписания контрактов биатлонисты не смогут попасть в списки на формирование команды, по которым они получают стипендию и зарплаты.

Малышко отметил, что молодые спортсмены сразу подписали контракт. Он сам, как и Матвей Елисеев, тоже поставил свою подпись, так как думал, что дальше не возникнет никаких проблем с обсуждением некоторых условий договора.

По словам спортсмена, команда хочет изменить девять пунктов в контракте. Самое главное — это не рекламные контракты, как думают многие, а организация сборов. «Не знаю, почему нас не слышат. Спортсмену важнее всего не деньги, а организация процесса», — сказал Малышко.