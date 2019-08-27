В американском Лейк-Плэсиде пройдет второй этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. В отличие от французского этапа, здесь будут представлены все четыре дисциплины — мужское и женское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду.

открывать соревновательную программу будут юноши, они выйдут на лёд уже 29 августа в 22:00 по московскому времени. Всем остальным предстоит выступать 30 и 31 августа.

У юношей Россию будут представлять Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин. В соревновании девушек выступят Ксения Синицина и Анастасия Тараканова. В парном катании страну представят три дуэта: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Алина Пепелева/Роман Плешков. В танцах на льду будут выступать Екатерина Андреева/Иван Десятов и Диана Дэвис/Глеб Смолкин.