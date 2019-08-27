Тренер Германии — о победе над Россией: Иногда такое случается

Главный тренер женской сборной Германии по волейболу Феликс Кословски подвел итоги матча против российской команды на чемпионат Европы в Братиславе. Игра завершилась победой Германии со счётом 3:2.

«Иногда такое случается. Мы отлично сражаемся и побеждаем Россию, команду, которые физически гораздо сильнее нас», — заявил Кословски, слова которого приводит официальный сайт ЕКВ.

По мнению тренера, секрет успеха немецкой команды заключается в том, что игроки оказывали давление на подаче, а также агрессивно действовали на блоке. Самое важное — то, что волейболисткам удалось контролировать игру и сохранять спокойствие на протяжении всего матча, уверен Кословски.