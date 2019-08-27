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  • 12:04,  27 августа 2019
Волейбол
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Тренер Германии — о победе над Россией: Иногда такое случается

Тренер Германии &#8212; о победе над Россией: Иногда такое случается
Женская сборная России по волейболу. Фото: instagram.com/volley_rus

Главный тренер женской сборной Германии по волейболу Феликс Кословски подвел итоги матча против российской команды на чемпионат Европы в Братиславе. Игра завершилась победой Германии со счётом 3:2.

«Иногда такое случается. Мы отлично сражаемся и побеждаем Россию, команду, которые физически гораздо сильнее нас», — заявил Кословски, слова которого приводит официальный сайт ЕКВ.

По мнению тренера, секрет успеха немецкой команды заключается в том, что игроки оказывали давление на подаче, а также агрессивно действовали на блоке. Самое важное — то, что волейболисткам удалось контролировать игру и сохранять спокойствие на протяжении всего матча, уверен Кословски.

Следующий матч россиянки проведут против команды Испании, игра состоится 28 августа, в четверг. Затем сборная России проведет заключительную игру группового этапа против Словакии.

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