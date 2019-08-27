Российский биатлонист Дмитрий Малышко сообщил, что Союз биатлонистов России (СБР) не предоставил спортсменам экипировку.

Члены сборной России отказываются подписывать контракт с организацией, и проблемы с экипировкой — одна из причин конфликта.

По словам Малышко, биатлонисты видели документы, согласно которым СБР потратил 14 миллионов рублей на экипировку. «Скажу, что с прошлого года ни одна сборная не получила никакой экипировки. О каких 14 миллионах идёт речь?» — заявил биатлонист, слова которого приводит РИА «Новости».

Спортсмен не стал рассуждать о том, куда могли уйти эти деньги, но подчеркнул, что сборная не имеет необходимой экипировки. Этот вопрос был прописан в письме биатлонистов к СБР.

Малышко также отметил, что команда не просила ничего сверхъестественного в плане предоставления спонсорских мест на форме. «Исторически сложилось так, что на винтовке всегда одно место принадлежало спортсмену», — подчеркнул биатлонист.