Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями от победы над индийцем Сумитом Нагалом в первом круге US Open. Федерер смог выиграть лишь в четырех сетах со счётом 4:6, 6:1, 6:2, 6:4.

«Сегодня я играл так, словно вместо меня играла моя борода. Я немного заржавел», — заявил швейцарец после окончания матча. Он пояснил, что до этого провел не так много матчей в нынешнем сезоне, но чувствует себя так, будто наоборот выходил на корт очень часто.

Федерер отметил, что на его игре сказывает переход с грунта и травы на хардовое покрытие, где нужен другой темп ударов. «Честно говоря, я знал, что у меня будут проблемы, особенно с ритмом», — приводит слова теннисиста Metro.

Следующим соперником Федерера станет Давид Джумхур из Боснии и Герцеговины.