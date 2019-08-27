Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал интерес других клубов к Алексею и Антону Миранчукам.

Сёмин заявил, что не видит никакой сложности в возможном уходе игроков из команды. «Реальность сама всё решит: станут европейские топ-клубы интересоваться, значит, Алексей и Антон уйдут», — сказал тренер, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Однако, по мнению специалиста, для игроков нет смысла переходить в обычные клубы. Миранчукам лучше играть в России, так как отечественный футбол развивается, становится лучше. «Вы же видите, какой прекрасный чемпионат у нас стал, какое в нем напряжение», — подчеркнул Сёмин.

Ранее мама братьев Миранчуков заявила, что ей хотелось бы видеть футболистов в «Барселоне».