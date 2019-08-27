Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала официальном послом российской команды на Олимпийских играх в Токио.

Несмотря на то, что в 2020 году в Японии будут проходить летние Олимпийские игры, в качестве посла выбрали представительницу зимнего вида спорта. Об этом сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 27 августа, Медведева принимает участие в пресс-конференции вместе с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены получили право выступать на Олимпийских играх под своим флагом. Официальное приглашение от Международного комитета, подписанное Томасом Бахом, было направлено в ОКР.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.