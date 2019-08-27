Главный тренер сборной России по скалолазанию Юрий Скурлатов скончался в возрасте 77 лет.

Как сообщает Федерации скалолазания России (ФСР), Скурлатова не стало в ночь с 23 на 24 августа. Прощание с тренером состоится сегодня, 27 августа, в Москве

«Федерация скалолазания России и тренерский совет ФСР понесли невосполнимую утрату в связи с уходом из жизни главного тренера сборной России по скалолазанию Юрия Ивановича Скурлатова», — гласит сообщение на официальном сайте организации. Отмечается особый вклад, который тренер внес в развитие мирового скалолазания.

Скурлатов не дожил до того момента, когда скалолазание будет впервые представлено в программе летних Олимпийских игр. Это произойдет в 2020 году в Токио.

Напомним, ранее стало известно, что в возрасте 37 лет скончался тренер сборной России по бейсболу Артемий Артамонов. Его не стало 10 августа.