Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своей жизни в Канаде. Спортсменка живет в Торонто и тренируется под руководством Брайана Орсера.

«В Канаде я чувствую себя как дома в плане работы», — сказала Медведева, слова которой приводит Sport24. Фигуристка пояснила, что привыкла к людям, которые её окружают.

По словам спортсменки, у неё сложилось хорошее взаимопонимание с тренерами Брайном Орсером и Трейси Уилсон. «Я правда скучаю по России, а Канада все равно воспринимается как очень долгая командировка», — призналась фигуристка.

Напомним, спортсменка переехала в Канаду после того, как не смогла завоевать золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане. Раньше она тренировалась в школе «Самбо-70» под руководством Этери Тутберидзе.

На летних Олимпийских играх в Токио Медведева будет послом сборной России.