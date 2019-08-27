Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что занимается изучением четверного сальхова.

Ранее двукратная чемпионка мира сообщала, что ей необходимы четверные прыжки для усложнения своих программ. «Дела продвигаются. Я стараюсь не быть человеком, который сказал и забыл», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Медведева призналась, что пока не может похвастаться чистым выездом с сальхова, но тратит на его разучивание по 40 минут в день. Фигуристка пока не знает, сколько времени ей понадобится, чтобы освоить прыжок.

Спортсменка отметила, что уже пробовала исполнить сальхов на шоу, но попытка оказалась неудачной. По её словам, сейчас всё обстоит значительно лучше.