В рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится ответная встреча между «Краснодаром» и греческим «Олимпиакосом». В первой игре пирейцы победили со счетом 4:0, практически не оставив шансов россиянам на проход в групповой этап турнира. Однако есть много примеров, когда командам удавалось забить четыре мяча в ответном матче ЛЧ, и мы предлагаем вспомнить эти встречи, проверив свои знания.

Отметим, стартовый свисток на стадионе «Краснодара» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первой встрече российская команда потерпела разгромное поражение со счётом 0:4, однако игроки считают, что ещё не всё потеряно. Так, по мнению Ари, «Краснодар» имеет шансы отыграться на домашней арене.

Ранее стало известно, что встречу рассудит словенский судья Дамир Скомина. Ему будут помогать Юре Прапротник и Роберт Вукан — ассистенты на линии. Четвертым рефери выступит Раде Обренович, а судьей на VAR — Массимилиано Иррати.