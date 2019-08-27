Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о селекции клуба в нынешнее межсезонье.

В эфире радиостанции «Сибирь» Сушинский сообщил, что работа над подписанием легионера не делается быстро. Клуб имеет несколько вариантов, которые рассматривает каждый день. «У нас есть варианты и из Европы, и из Северной Америки», — подчеркнул Сушинский.

Специалист отметил, что команда и так нуждалась в усилении центра, а теперь еще и лишилась Дениса Зернова из-за травмы.

«Селекция прошла хорошо», — заверил Сушинский и добавил, что клуб продолжает искать замену Тальбо и Деарне.

Напомним, ранее президент клуба пообещал, что позиция пятого легионера в «Авангарде» будет закрыта до старта сезона