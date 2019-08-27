Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал уход Игоря Денисова из команды.

По словам Крыховяка, уход Денисова случился довольно быстро, но причин он не знает. Крыховяк отметил, что Денисов даже не попрощался с командой.

«Слухи про уход Игоря в запой? Ха, вы говорите это поляку, а он русский! На тренировках он выглядел здоровым и крепким – так что вполне мог ещё поиграть. Не знаю, что повлияло на его решение», — сказал Крыховяк, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в конце мая 2019 года Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру. До «Локомотива» Денисов выступал за «Динамо» и махачкалинский «Анжи». А в «Зените» он начинал свою карьеру, отыграв в Петербурге около десяти лет. Денисов является обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.