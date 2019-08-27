Форвард «Химок» и сборной России Сергей Карасев поделился ожиданиями от чемпионата мира в Китае.

По словам Карасева, у него нет какого-то особого мандража, но есть понимание, что если что-то пойдет не так, то он получит большую порцию негатива. Игрок отметил, что дело не в том, звезда он в команде или нет. Карасев считает, что главное — это что он полностью уверен в себе, в своем броске.

«Травма, из-за которой я пропустил ряд товарищеских матчей нынешним летом, меня не беспокоит. Все в порядке. Готов на все 100%», — сказал Карасев, слова которого приводят «Известия».

Перед мировым первенством сборная России лишилась своих ведущих игроков: Тимофея Мозгова, Алексея Шведа, Дмитрия Кулагина, Дмитрия Хвостова и Джоэла Боломбоя.

Кубок мира по баскетболу состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе национальной команде России предстоит встретиться со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.