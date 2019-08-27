Двукратная чемпионка мира Александра Трусова выступит на турнире серии Challenger — мемориале Ондрея Непелы.

Соревнования будут проходить в словацкой Братиславе в период с 19 по 21 сентября. Помимо Трусовой, в заявку российской команды попали Станислава Константинова и Мария Сотскова, которая в это межсезонье начала тренироваться у Светланы Соколовской. Константинова, как и раньше, работает в группе Валентины Чеботаревой в Санкт-Петербурге.

В мужском катании Россию представят Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Михаил Коляда. В танцах на льду выступят три российских дуэта: Софья Евдокимова/Егор Базин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро.

Соревнования в парном катании в календаре турнира не предусмотрены.