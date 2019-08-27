Российский защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин может стать футболистом «Краснодара».

Об этом в своем телеграм-канале сообщает Нобель Арустамян. По его информации, черно-зеленые ведут активные переговоры с клубом из Казани о покупке Сорокина. Отмечается, что «Краснодар» хочет купить футболиста в это трансферное окно, но отдать его «Рубину» аренду обратно на полгода или год. Называется и возможная сумма трансфера – четыре миллиона евро.

Напомним, в декабре сообщалось, что петербургский «Зенит» решил не приобретать защитника «Рубина» Егора Сорокина летом 2018 года. Сине-бело-голубые могли приобрести футболиста за 30 миллионов рублей, но стороны не договорились из-за зарплаты спортсмена, потому что представители Сорокина требовали у «Зенита» 50 тысяч евро в месяц.

Как сообщает источник, заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев в тот момент высказался против подписания защитника «Рубина» из-за его высоких требований.