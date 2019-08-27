Союз биатлонистов России (СБР) договорился со спортсменами об условиях контракта на сезон-2019/20. Сегодня состоялось заседание правления организации, на котором присутствовали Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Как сообщает ТАСС, сторонам удалось достичь взаимопонимания. Ранее спортсменов не устраивали несколько пунктов контракта, касающиеся экипировки и спонсорских логотипов.

«Этот сезон будет переходным, мы пошли спортсменам навстречу: их действующие соглашения с личными спонсорами будут сохранены», — сказал президент СБР Владимир Драчев. Он уточнил, что для каждого титулованного спортсмена будет составлен индивидуальный договор к базовому контракту, позволяющий исполнять обязательства перед личными спонсорами.

Отмечается, что речь идет не только о присутствовавших на встрече спортсменах, но и Евгении Гараничеве, который не смог прилететь. Пошли навстречу и представительнице женской команды Екатерие Юрловой-Перхт.