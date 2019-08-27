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  • 13:32,  27 августа 2019
Футбол
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Стало известно, когда РФС рассмотрит обращение Тарасова к «Локомотиву»

Стало известно, когда РФС рассмотрит обращение Тарасова к &#171;Локомотиву&#187;
Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/tarasov23

Председатель палаты Российского футбольного союза по разрешению споров Виктор Березов расказал, когда организация рассмотрит обращение экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова к клубу.

По словам Березова, палата по разрешению споров рассмотрит заявление футболиста к «Локомотиву» 28 августа. Председатель организации отметил, что речь идет о компенсации суммой в 12 тысяч евро.

«Это будет первое заседание, но оно же может быть и единственным», — сказал Березов, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее Дмитрий Тарасов рассказал прессе о сути конфликта с московским «Локомотивом».

Отметим, с лета 2019 года полузащитник Дмитрий Тарасов является свободным агентом, срок действия его контракта с московским «Локомотивом» истек.

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