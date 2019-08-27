Стало известно, когда РФС рассмотрит обращение Тарасова к «Локомотиву»

Председатель палаты Российского футбольного союза по разрешению споров Виктор Березов расказал, когда организация рассмотрит обращение экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова к клубу.

По словам Березова, палата по разрешению споров рассмотрит заявление футболиста к «Локомотиву» 28 августа. Председатель организации отметил, что речь идет о компенсации суммой в 12 тысяч евро.

«Это будет первое заседание, но оно же может быть и единственным», — сказал Березов, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее Дмитрий Тарасов рассказал прессе о сути конфликта с московским «Локомотивом».