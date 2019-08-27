Травмированные нападающие «Зенита» аргентинец Себастьян Дриуссии и бразилец Малком на этой неделе пройдут медицинское обследование, по итогам которого выяснится их текущее состояние здоровья.

Об этом сообщает BobSoccer. По информации источника, у Дриусси есть шансы принять участие в матче против «Спартака» в рамках восьмого тура российской премьер-лиги, а о сроках восстановления экс-игрока «Барселоны» станет известно позднее.

Ранее сообщалось, что оба футболиста не смогут сыграють против красно-белых, а Малком также пропустит старт сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

Напомним, Малком и Дриусси получили травмы в матче пятого тура против московского «Динамо» (2:0) 10 августа. Игра между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 1 сентября в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. В данный момент обе команды имеют по 14 очков и входят в пятерку лидеров чемпионата России.