Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, почему считает Клаудио Маркизио лучше, чем Андреа Шюррле, о чем он ранее заявлял.

«Маркизио круче! Я действительно так считаю, хотя понимаю, что спартаковские болельщики от моего мнения не в восторге», — сказал Радимов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, оба футболиста выступали за топовые сборные, но игра Маркизио ему всегда больше импонировала. Радимов согласился, что в «Зените» у Маркизио по разным причинам не пошло, но два гола в премьер-лиге он забил, а у Шюррле пока один.

Напомним, сразу после окончания матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» Радимов написал: «Ну что? Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»? Тренер добавил, что ждет матчей «Спартака» с «Крыльями Советов» и «Зенитом», а также намерен оценить игру новичка Гуса Тиля.

Отметим, позже Радимов удалил эту публикацию в «Твиттере».