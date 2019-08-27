Бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия может стать футболистом миланского «Интера».

Об этом сообщает 90 min. По информации источника, главный тренер нерадзурри Антонио Конте рассматривает варианты усиления атаки своей команды, и в число кандидатов входят Думбия, а также экс-форвард «Суонси» Вильфрид Бони.

Отметим, в прошлом сезоне Думбия выступал за «Жирону», в составе этого клуба он провел 22 встречи, в которых ему удалось забить три гола. Что касается Вильфрида Бони, он в прошедшем сезоне играл в составе «Суонси Сити», но часть сезона выступал в катарском «Аль-Араби», где в семи матчах отметился пятью мячами.

Напомним, в России Думбия выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2015 годы, а также с 2015 по 2016 годы. За армейский клуб ивуариец провел около 150 игр, в которых забил 95 мячей и отдал 36 голевых передач.