Почетный президент гандбольного клуба «Кубань» (Краснодар) Евгений Трефилов сообщил, что порекомендовал Амброса Мартина на пост нового главного тренера женской сборной России.

Трефилов был наставником национальной команды, но 19 августа покинул свой пост. Незадолго до этого он перенес операцию на сердце. Теперь 63-летний специалист будет занимать должность вице-президента Федерации гандбола России и курировать систему женских команд.

Вместо Трефилова сборную возглавил Мартин.

«Мне ставят в вину, что я чуть ли не сам назначил Мартина на должность главного тренера. Да, я назначил», — заявил Трефилов. По его мнению, такое решение более правильное, чем выбор в пользу неизвестного специалиста. Трефилов подчеркнул, что 9 игроков «Ростов-Дона», в котором работает Мартин, прошли Лигу чемпионов.