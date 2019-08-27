Гамула: Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя Чалова

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал невызов в сборную России Федора Чалова.

По словам Гамулы, Чалова в сборной знают, рассчитывают на него и готовы позвать в любую минуту, а с Комличенко другая история — надо окончательно понять, что он из себя представляет. Специалист полагает, что его успехи могут быть связаны с тем, что в Чехии слабый чемпионат.

Гамула добавил, что у молодежной сборной серьезные соперники из Сербии и Болгарии, а за основу тем временем будет играть Артем Дзюба, и таким образом оба форварда будут в тонусе и не потеряют форму.

«Сейчас на Шотландию и Казахстан у тренерского штаба есть свой четкий план, и очевидно, что Чалов под систему игры против этих соперников не подошел. Зато сыграет за молодежную команду, защитит честь страны на других полях. Не ищите здесь заговора. Просто так от таких нападающих, как Чалов, не отказываются. Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя столь талантливого форварда», — сказал Гамула, слова которого приводит RT.

Ранее тренерский штаб молодежной сборной России огласил состав национальной команды на отборочные матчи Евро-2021 против Сербии и Болгарии, в список игроков попал и Федор Чалов.