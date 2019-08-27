В Нью-Йорке продолжается последний в этом сезоне турнир «Большого шлема» — US Open. Сегодня, 28 августа, российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова будут бороться во втором круге соревнований.

Соперницей Гаспарян станет представительница Великобритании Йоханна Конта, матч должен начаться после 18:00 по московскому времени. Конта посеяна ну турнире под десятым номером. Александровой предстоит сыграть с китаянкой Чжай Шуай.

Также в 3:00 по московскому времени свой матч проведет еще одна россиянка — Анна Калинская. Она будет играть в первом круге соревнований с американкой Слоан Стивенс, получивший десятый номер посева.

Напомним, в первом круге Гаспарян обыграла Присциллу Хон из Австралии, Александрова выбила из борьбы другую австралийку — Саманту Стосур.