Медведев сыграет с Дельеном во втором круге US Open

Российский теннисист Даниил Медведев продолжит борьбу на Открытом чемпионате США. В матче второго круга он встретится с представителем Боливии Уго Дельеном. Матч состоится сегодня, 28 августа, начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

В первом круге Медведев играл со спортсменом из Индии Праджнешом Гуннесвараном и одержал победу в трех сетах со счетом 6:4, 6:1, 6:2. Россиянин записал на свой счет девять подач навылет, а также семь успешно реализованных брейк-пойнтов из девяти. При этом Даниил допустил шесть двойных ошибок.

На счету Гуннесварана четыре эйса, восемь двойных ошибок, а также всего один успешный брейк из трех.