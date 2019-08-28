Сборная России встретится с командой Испании на чемпионате Европы по волейболу. Игра будет проходить в Братиславе на «Словнафт Арене» сегодня, 28 августа, и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее россиянки провели уже три матча в рамках турнира. Сначала они встречались со сборной Белоруссии и одержали уверенную победу со счётом 3:0, затем показали аналогичный результат в игре со Швейцарией.

В третьем матче соперником сборной России стала Германия, которая одержала победу в пяти партиях со счётом 3:2. В первом сете повела Россия, затем отдала две партии соперницам. В третьем смогла сравнять счет, но уступила решающий игровой отрезок.

В заключительном поединке группового этапа соревнований россиянкам предстоит встретиться с хозяйками турнира сборной Словакии.