Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли рассказал о возможном продлении контракта с клубом.

По словам Хартли, он пришел в КХЛ, чтобы тренировать в Омске. Канадец отметил, что это отличный город, но команде пришлось переехать в Балашиху, все знают эту историю.

«Я не веду переговоры через СМИ. Мне все нравится в «Авангарде», но в спорте есть и составляющая бизнеса. Как что-то станет известно, вы об этом узнаете», — сказал Хартли, слова которого приводит YouTube-канал «Авангарда».

Напомним, канадец Боб Хартли возглавил омский «Авангард» перед стартом регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19. После его назначения стало известно, что команда не сможет проводить матчи на домашней арене в Омске. Весь сезон омичи выступали в Балашихе, дойдя до финала Кубка Гагарина, где уступили ЦСКА со счетом 1-4 в серии.